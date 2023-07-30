"إيكواس" تفرض عقوبات صارمة على قادة الانقلاب في النيجر

أمهل قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) (الأحد 30-7-2023) قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم أسبوعا واحدا لإعادة الرئيس وإلا واجهوا عقوبات واحتمال استخدام القوة ضدهم.

وقال زعماء إيكواس المجتمعون في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران.

وأضافوا في بيان أن وزراء دفاع المجموعة سيجتمعون على الفور في ظل احتمال شن عمل عسكري. وندد الزعماء أيضا بدعم بعض الدول والمتعاقدين العسكريين لهذا الانقلاب.

وندد بانقلاب النيجر عدد كبير من دول الجوار وشركاء دوليون منهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا.

لكن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن أشاد بالانقلاب ووصفه بالنبأ السار وعرض تقديم خدمات مقاتلي مجموعته.

ودعت الحركة المدنية “ام26” التي تظاهرت في السابق ضد عملية برخان للجيش الفرنسي في الساحل والصحراء، إلى التظاهر، الأحد، رغم حظر التجمعات.

بعد مالي وبوركينا فاسو، تعدّ النيجر التي طالتها هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلاباً منذ العام 2020.