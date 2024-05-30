إيلون ماسك داخل البيت الأبيض قريباً!

كشفت مصادر متعددة أن إيلون ماسك يمكن أن يحصل على دور استشاري في البيت الأبيض إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض، في الانتخابات العامة في نوفمبر، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal.

وذكرت الصحيفة، يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات، أن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” والرئيس السابق، ناقشا الطرق التي يمكن أن يكون بها لدى ماسك “مشاركات رسمية” بشأن السياسات المتعلقة بالاقتصاد وأمن الحدود.

وأفادت الصحيفة أن ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى جانب المستثمر الملياردير نيلسون بيلتز، أطلعا الرئيس السابق على خطة للاستثمار في مشروع “يعتمد على البيانات” لتجنب تزوير الناخبين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، أخبر كل من بيلتز وماسك ترامب عن حملة التأثير المستمرة بين دوائر النخبة التي تسعى إلى إقناع قادة الأعمال الأميركيين المؤثرين بعدم دعم بايدن، المنافس الرئيسي لترامب في انتخابات 2024 والذي خسر ترامب أمامه في عام 2020.

ويتحدث ماسك، الذي التقى ترامب في مارس الماضي، مع الرئيس السابق عدة مرات في الشهر، وكان يناقش في السابق التكنولوجيا والعلوم والهجرة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويريد الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، الذي قال إنه لن يتبرع بالمال في السباق الرئاسي، بدلاً من ذلك الاستفادة من نفوذه في مختلف الصناعات للمساعدة في هزيمة بايدن في نوفمبر. وقال مستشار مقرب من ترامب إنه تم الإبلاغ على نطاق واسع، وتم إثبات ذلك بعدة طرق، أن العديد من قادة البلاد المهمين في مجال التكنولوجيا والابتكار يشعرون بالقلق إزاء الضرر الذي لحق بصناعتهم بسبب فشل بايدن في التعامل مع اقتصادنا وتحركاته لإثقال كاهل المبتكرين مع البيروقراطية الحكومية والتنظيم الصارم”.

ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” تأييدًا بعد في السباق، لكن رجل الأعمال شارك انتقاداته لبايدن فيما يتعلق بالهجرة والتعريفات الجمركية وبعض المجالات الأخرى في الأشهر الأخيرة.