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إيلون ماسك عن محاولات منع نشر حوار بوتين: إنه جنون!

منذ 3 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أعرب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، غضبه من المعلومات التي تفيد بأن “فيسبوك” قيد نشر مقابلة بوتين وكارلسون على منصته بناء على “أوامر” الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب الملياردير على منصة X التي يملكها: “إنه مستوى مجنون من الرقابة”.

وكانت معلومات بشأن محاولات البيت الأبيض منع نشر المقابلة على “فيسبوك” قد نشرها الناشط إيان مايلز تشونغ.

وقد نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت، ثم بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X ليلة 9 فبراير، كما ظهر تسجيل فيديو للمحادثة على موقع الكرملين على الإنترنت.

في الوقت نفسه، أفاد كارلسون أن ماسك وعد بعدم منع نشر مقابلة بوتين على منصة X، ونتيجة لذلك تجاوز عدد مشاهدات الفيديو على المنصة 195 مليون مشاهدة.

    المصدر :
  • رويترز

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