إيلون ماسك لـ رئيس الوزراء الأسكتلندي: عنصري وقح

مواجهة جديدة أشتعلت بين رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف، بسبب مقطع قديم لخطاب ألقاه يوسف شجب فيه عدم وجود أشخاص بارزين من غير البيض في اسكتلندا، ليرد ماسك الذي وصف الأخير بأنه “عنصري وقح”، ولجأ أغنى رجل في العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي “إكس” الخاصة به، لشن هجوم على حمزة بعد مشاهدة منشور يحتوي على مقطع من خطابه يعود لعام 2020.

Scotland’s First Minister Humza Yousaf openly despises white people Why would Scotland’s Parliament and King select a guy who hates almost 100% of the country? pic.twitter.com/zRrcI3CpqN — End Wokeness (@EndWokeness) October 25, 2023

وشارك يوسف، الذي كان آنذاك وزيراً للعدل الأسكتلندي، في مناظرة هوليرود حول تحدي العنصرية في أعقاب مقتل جورج فلويد في مايو/أيار من ذلك العام. ومنذ ذلك الحين تم استخدام اللقطات للادعاء بأنه متعصب وعنصري.

وقال حينها في خطابه: “فوجئ بعض الناس عندما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن 99% من الحاضرين الاجتماعات التي أذهب إليها، أنا الوحيد غير الأبيض في الغرفة”.

في المقابل اعتبر ماسك، رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، ما جاء في الفيديو عنصرية وعلق “يا لها من عنصرية وقحة!”.

ولم يذكر يوسف اسم مالك شركة تيسلا، لكنه رد على منتقدي الخطاب بالتغريد: “العنصريون يزبدون من أفواههم”.

من جانبه قال المتحدث باسم يوسف إن رئيس الوزراء كان دائماً المتلقي للكراهية والعنصرية والإساءة والتهديدات بالقتل طوال حياته، ووقف بحزم ضد الكراهية والتعصب، من أي نوع، طوال الوقت.

كما طالب ماسك باستخدام منصته “إكس” لمعالجة العنصرية والكراهية التي لا يتم التحقق منها على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها.