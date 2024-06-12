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إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي"

منذ 33 دقيقة
إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك (رويترز)

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تحرك الملياردير إيلون ماسك أمس الثلاثاء إلى إسقاط دعوى قضائية رفعها في محكمة ولاية كاليفورنيا اتهم فيها شركة “أوبن إيه آي” صاحبة “تشات جيه.بي.تي” ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة وهي تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

وطلب محامو ماسك من المحكمة رفض الدعوى، التي رفعها في فبراير شباط، بدون إبداء أسباب وذلك وفقا لمذكرة قُدمت لمحكمة في سان فرانسيسكو.

وكان قاض من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة أوبن إيه آي لرفض الدعوى في جلسة يوم الأربعاء.

ولم ترد أوبن إيه آي ولا محام لماسك على طلبات للتعليق على رفض الدعوى.

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لأوبن إيه آي التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت.

    المصدر :
  • رويترز

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