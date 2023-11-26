إيلون ماسك يلتقي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين

ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، الأحد أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي، سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوج في إسرائيل (الاثنين 27-11-2023).

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية مدنية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر إسرائيلي زيارة ماسك الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس. ولم يرد المتحدثون باسم تسلا ومنصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، على طلبات للتعليق.

وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وكان نتنياهو التقى مع ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر أيلول وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بالقول إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء “يروج للكراهية والصراع”، مكررا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

وخلال تلك الزيارة، احتج نحو 200 شخص على جهود حكومة إسرائيل اليمينية للحد من صلاحيات المحاكم الإسرائيلية. وتجمعوا أمام مصنع تسلا في كاليفورنيا حيث كان يعقد الاجتماع.

وفي 15 نوفمبر تشرين الثاني، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم كذبا أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة “الاستبدال العظيم” كان يتحدث “الحقيقة الفعلية”.

وأدان البيت الأبيض ما سماه “الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية” التي “تتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين”.

وأوقفت شركات أمريكية كبرى إعلاناتها مؤقتا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وترى نظرية المؤامرة أن الشعب اليهودي واليساريين يصممون عملية الاستبدال العرقي والثقافي للسكان البيض بمهاجرين غير بيض، الأمر الذي سيؤدي إلى “إبادة جماعية للبيض”.

وتزايدت معاداة السامية وكراهية الإسلام في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خلال الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس.

وبعد اندلاع الحرب، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة بنسبة 400 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لرابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة غير ربحية تحارب معاداة السامية.

وقال ماسك إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه “حرية التعبير، وليس حرية الوصول”.