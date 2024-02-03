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إيلون ماسك ينتقد سياسة بايدن المتعلقة بالهجرة

منذ ساعة واحدة
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هاجم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس جو بايدن، واتهمه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية، لتأمين الدعم لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب ماسك في منشور له أمس الجمعة على صفحته في منصة “إكس”: “استراتيجية بايدن بسيطة للغاية. أولا، السماح لأكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد. ثانيا، إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة، دولة الحزب الواحد. ولهذا السبب يشجع الهجرة غير الشرعية كثيرا”.

وأضاف: “وهذا ما يفسر العدد الصغير من عمليات الترحيل. كل عملية ترحيل هي صوت ضائع”.

وانتقد ماسك سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المهاجرين، ويعتقد أن بايدن لا يفعل ما يكفي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد. وأيد فكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بشأن تأمين حدود الولاية مع المكسيك دون مساعدة الإدارة
.
وسبق أن قال أبوت في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إنه مستعد للصراع مع السلطات الفيدرالية بشأن مسألة حماية حدود الدولة من المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلن حاكم تكساس دعمه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والممثلة الأمريكية الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيرسل أعضاء من الحرس الوطني في فلوريدا إلى تكساس للمساعدة في مكافحة المهاجرين غير الشرعيين.

وبالإضافة إلى ديسانتيس، أعرب حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت عن استعداده لإرسال حراس إلى تكساس.

    المصدر :
  • وكالات

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