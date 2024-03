إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"الدمية القاتمة"

هاجم رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، الرئيس جو بايدن وقال إنه “دمية قاتمة”، في إشارة إلى أنه لا يملك سلطة حقيقية، وذلك في حديث حول العقوبات الأميركية ضد روسيا.

وكتب ماسك عبر منصة “إكس” اليوم الاثنين، أن “بايدن مجرد دمية قاتمة.. كان يتحدث خارج الموضوع، لقد أُمر بأن يركع على ركبتيه متذللا”.

جاء ذلك في تعليق ماسك على ما نشره الكاتب أورون ماكينتاير تعقيبا على تصريحات بايدن في حوار مع قناة MSNBC السبت، وقال فيه إن بايدن “من الناحية النظرية.. أقوى رجل في العالم، لكن في الواقع من يحكمنا هم وسائل الإعلام وطبقة النشطاء الثوريون”.

كما اتفق ماسك مع رأي رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس الذي قال إن كل العقوبات الأميركية على روسيا لا تزيدها إلا قوة.

وسبق أن قال مالك منصة “إكس”، إن موقف أوكرانيا يضعف يوما بعد يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط “بداعميها وآلتها الحربية”، وفق ما صرحت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس.

وجاء الإعلان عن العقوبات “الكبيرة” ضد روسيا ردا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وكذلك مع حلول ذكرى مرور عامين على بدء العملية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

Joe Biden was honest for two seconds and now he has to go on an apology tour

Theoretically this is the most powerful man in the world, in reality we are ruled by the media and the revolutionary activist class https://t.co/XByKcRxBKk

— Auron MacIntyre (@AuronMacintyre) March 9, 2024