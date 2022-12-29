إيلي كوهين وزيرا للخارجية في إسرائيل

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الخميس، وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، الذي لعب دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.

وأعلن نتنياهو تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها الخميس في تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وزّع معظم الحقائب الوزارة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيتم عرضها غدًا على الكنيست لنيل الثقة.

وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومعاريف، فإن نتنياهو أعطى آفي ديختر وزارة الزراعة، وعيّن ميري ريغيف وزيرة للنقل، وأوفير أكونيس وزيرا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وشلومو قرعي وزيرا للاتصالات.

كما قرر نتنياهو، تعيين يوآف غالانت وزيرا للأمن، وياريف ليفين وزيرا للقضاء، ويوآف كيش للتعليم، وحاييم كاتس للسياحة.

وجاء ذلك، بعد مصادقة كتلة الليكود البرلمانية على التعيينات الجديدة التي شملت تعيين أمير أوحانا رئيسا للكنيست، في حين بقي يولي إدليشتاين خارج الحكومة، إذ أعلن نتنياهو أنه عرض عليه تولي منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست