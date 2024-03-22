الجمعة 12 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيمانويل ماكرون: فرنسا ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعتين
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 22 آذار/مارس الجاري، إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.

وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل “بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع قرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأمريكي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الفرنسية
غزة تحت النار
فرنسا تعتبر إهانة جندي إسرائيلي لفلسطينيين "صادمة"
غزة تحت النار
في اليوم الـ168 للعدوان.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى
نزوح أهالي غزة
مفتي دولة عربية: دعم أهل غزة أولى من التزاحم لأداء العمرة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
جاريد كوشنر
غزة تحت النار
كوشنر "صهر ترامب" يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى هذين المكانين!
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟