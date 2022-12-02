إيني الإيطالية تدعو أوروبا لإدراج الغاز في خطة الانتقال لمصادر طاقة أنظف

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني (الجمعة 2-12-2022) إن أوروبا بحاجة إلى أن تدرج الغاز الطبيعي في خطتها الانتقالية الطويلة الأجل من أجل تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وإنتاج الوقود اللازم لضمان أمن الطاقة وخفض أسعار الوقود.

وأضاف ديسكالزي أن تحديد سقف لأسعار الغاز لن يكون حلا نهائيا لأزمة الطاقة في أوروبا، ورفض فكرة أن التكتل يمكنه الاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة لسد احتياجاته من الطاقة.

وأوضح ديسكالزي خلال إحدى الفعاليات “علينا أن نشمل الغاز في عملية الانتقال المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل إلى جانب حلول أخرى، فالطاقة المتجددة هي الحل الأول وكذلك إزالة الكربون من الغاز الذي يصعب معالجته”.

وكانت روسيا تمثل 40 بالمئة من سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قبل أن ترسل موسكو في 24 فبراير شباط عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات واسعة النطاق شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقلص مشترياته من الوقود من مصادر روسية وسعى باحثا عن بدائل.

وبعد انفجارات، مازالت أسبابها قيد التحقيق، أضرت بخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، اقترح بوتين في أكتوبر تشرين الأول إنشاء مركز للغاز في تركيا بناء على طريق جنوبي للصادرات.

وقال بوتين دون تحديد إنه يمكن إنشاء مركز في تركيا بسرعة نسبيا، وتوقع أن يرغب العملاء في أوروبا في توقيع عقود.

وحتى الآن لم تعلن التزامات للشروع في ذلك، ويقول محللون إن هناك حاجة إلى استثمارات ووقت.