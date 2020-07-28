ابنة شقيق ترامب:سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من انتخاب جو بايدن

تواصل ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديها لعمها ، حيث أعلنت بأنها ستفعل “كل ما في وسعها” من أجل نجاح منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت ماري، التي وصف كتابها الأكثر مبيعًا مؤخرا عمها ترامب بأنه “أخطر رجل في العالم”، إنها قالت: “لم أتحدث إلى أي شخص في حملة (بايدن). لكني سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من انتخاب جو بايدن، وسأفعل ذلك”.

وأقرت مؤلفة كتاب “كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم”، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، الإثنين، أنها لم تحصل على إذن لاستخدام سلسلة من الاقتباسات المثيرة من عمتها ماريان ترامب باري.

ونقلت ماري في الكتاب عن عمتها ماريان، قولها إن ترامب كان “مهرجًا” لن يجري انتخابه أبدًا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ماريان تعرف أن اقتباساتها ستكون في الكتاب، قالت ماري ترامب، إنها جاءت من محادثات جرت قبل أن تخطط لكتابته.

وأشارت إلى أنها لم تتحدث مع ماريان منذ نشر الكتاب وقالت لن أتفاجأ “إذا لم تتصل بي مطلقًا، وأعتقد أن هذا أمر عادل. أنا أفهم لماذا لا تريد ذلك”.

وقالت ماري (55 عامًا)، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، رصدت عمها طوال طفولتها وشاهدته عن كثب كرئيس، إنها تعتقد أنه غير مؤهل للخدمة في البيت الأبيض، وتأمل أن يؤثر ذلك على الناخبين لإخراج عمها من منصبها.

في المقابل، وصف الرئيس الكتاب بأنه غير صادق، وحاولت أسرته وقف نشره دون جدوى، حيث رفض قاض أمريكي منتصف يوليو الجاري محاولات وقف إصداره.

وتابعت ماري: “ما كنت أحاول القيام به في الأجزاء الأولى من الكتاب هو إعطاء الناس فكرة عن الأشياء التي قد تحدث، وإعطاء الناس صورة لبعض الأعراض التي نراها”.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، أصدر قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، هال بي. جرينوالد، حكما يسمح لماري بنشر كتابها المثير للجدل.

وألغي طلبا بمنعها من الدعاية أو توزيع كتابها، رافضا حجج الشقيق روبرت ترامب، بأن ماري مُنعت من الحديث علنًا عن أفراد العائلة بموجب اتفاق أقارب لتسوية إرث والدها بعد وفاته.

وقال القاضي إن بنود السرية في اتفاقية عام 2001، “التي تم النظر إليها في سياق الظروف العائلية لترامب الحالية في عام 2020، ستسيئ إلى السياسة العامة كتقييد مسبق على حرية الكلام التي تتمتع بالحماية”.

وتروي ماري في كتابها الذي يتألف من 240 صفحة خفايا أجواء “العائلة المسمومة” كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر “سيمون وشوستر”.

وقبل أشهر فقط من خوض ترامب الانتخابات لولاية رئاسية ثانية، يتعرض لهبوب رياح كتب من هنا وهناك تحرج ما تحمله بين طياتها سيد البيت الأبيض وإدارته.

فمن جهة، كتاب “غرفة الأحداث” لمستشار ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون، يكشف فيه تفاصيل مثيرة، من داخل البيت الأبيض، ومن جهة أخرى كتاب ابنة شقيقه.