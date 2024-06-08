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"ابو عبيدة": إسرائيل قتلت أسرى لها في عملية النصيرات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يونيو - 2024 8:10 مساءً
أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام

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أعلن الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات، تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.

وقال في تغريدة على قناته في “تلغرام”: “ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه”.

وأكد أبو عبيدة “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية”، مشددا على أن “العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم”.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة “مجزرة الاحتلال الإسرائيلي” في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت حركة “حماس” في بيان عبر قناتها في “تلغرام” “أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات”.

وشددت على أن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي، وأن مقاومتنا الباسلة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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