اتحاد الشغل التونسي يقر إضراباً ليومين في وسائل النقل البري والبحري والجوي

أقر الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي (الأربعاء 28-12-2022) إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير كانون الثاني من العام المقبل 2023 في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضا لسياسة الحكومة “تهميش الشركات العامة”.

وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العالم من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، “وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته”.

كما أضافت أن قطاع النقل يواجه “أوضاعا غير مسبوقة من جهة تقادم الأسطول وغياب قطع الغيار والصعوبات المالية والديون المتراكمة”.

وأشارت الهيئة الإدارية إلى عدم جدية سلطة النقل والحكومة في التعامل مع المطالب النقابية ومن بينها “إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها قبل أن تتهاوى”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد أمس الثلاثاء بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.