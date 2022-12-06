الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتساع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر

منذ ساعتين
ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لمستوى قياسي في مارس

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لمستوى قياسي في مارس

A A A
طباعة المقال

اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر\تشرين الأول، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4 بالمئة إلى 78.2 مليار دولار، وهبطت الصادرات 0.7 بالمئة إلى 256.6 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات 0.6 بالمئة إلى 334.8 مليار دولار.

وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11 بالمئة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر\كانون الأول 2021، وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم.

وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسية وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث، ويشير الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر\تشرين الأول إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب
طائرة- أرشيفية
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: مخاوف الركود تخيم على توقعات 2023
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
أسعار النفط تهبط بفعل زيادة الدولار ومخاوف اقتصادية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
كأس العالم قطر ٢٢
صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
البرازيلي فينيسيوس جونيور
البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!
جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"