اتصالات تركية مع كييف وموسكو لإحياء اتفاق الحبوب

يجري وزير الدفاع التركي محادثات مع نظيريه في موسكو وكييف في مسعى لإحياء اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد.

وجاء في البيان أن خلوصي أكار طلب من الطرفين تجنب أي “استفزاز” قد يؤثر على استمرار الاتفاق.

وقال البيان “تفتيش السفن المحملة بالحبوب التي تنتظر أمام مضيق البوسفور سيستمر اليوم وغدا”.

وعلقت موسكو مشاركتها في اتفاق البحر الأسود أمس السبت، لتقطع بذلك فعليا الشحنات القادمة من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، ردا على ما وصفته بهجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على أسطولها.

قلق أممي

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأحد إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، “قلق للغاية” إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وإنه أرجأ يوما سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.

وأضاف في بيان “يواصل الأمين العام المشاركة في الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إنهاء تعليق روسيا مشاركتها (في الاتفاق)”.

وأضاف “تهدف المشاركة نفسها أيضا إلى إعادة تمديد مبادرة تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وتنفيذها بشكل كامل، بالإضافة إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية”.