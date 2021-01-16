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اتصال بين ولي العهد السعودي وماكرون بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية

16 - يناير - 2021
ماكرون ومحمد بن سلمان

ماكرون ومحمد بن سلمان

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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