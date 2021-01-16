اتصال بين ولي العهد السعودي وماكرون بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك،كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/CEYpQm0KSZ#واس pic.twitter.com/mRZjYo721q — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 16, 2021