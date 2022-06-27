اتصال مرتقب بين بايدن ونظيره الصيني

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا اليوم الإثنين، عن أن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة.

ولم يحدد ساليفان شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب، لكنه أكد أنه ”على مستوى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي كان هناك دائمًا قدر أكبر من التقارب حول التحديات المرتبطة بالطموحات الصينية“، موضحا أن ”المنافسة لا تعني المواجهة“، في وقت تتسم العلاقات بين القوتين العظميين بالتوتر الشديد، سواء في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو تايوان أو القضايا الاقتصادية.

وحول هذه النقطة الأخيرة، يقترب استحقاق مهم في 6 يوليو/ تمّوز المقبل أي بعد عدة أيام، ينتهي جزء من الرسوم الإضافية على واردات صينية قيمتها السنوية 34 مليار دولار، التي قررها الرئيس السابق دونالد ترامب في ذروة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الرئيس الجمهوري فرض رسوماً جمركية إضافية على ما يعادل في المجموع 350 مليار دولار من الواردات السنوية من السلع، وينتهي جزء آخر بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس/ آب المقبل.

وكرر بايدن في الأسابيع الأخيرة أنه لم يحسم قراره بعد بشأن المحافظة على الرسوم الجمركية العقابية من عدمها، وتواجه إدارته انقساما حول هذا الموضوع، فمن جهة تطالب أصوات برفع هذه الرسوم باسم مكافحة التضخم المتسارع، وترى أخرى، على العكس من ذلك، أنه سيكون من الخطأ أن تحرم واشنطن نفسها من كل النفوذ التجاري في مواجهة الصين التي يتزايد طموحها على المستوى الصناعي والتقني.