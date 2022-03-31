اتصال هاتفي بين بايدن وبينيت.. إليكم أبرز ما تم التباحث فيه

هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، معرباً عن تعازيه في الضحايا الذي سقطوا في الأيام الماضية.

وشدد بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، على أن “الولايات المتحدة تقف بحزم وحزم مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الإرهابي وجميع التهديدات لدولة إسرائيل”، وفق بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن “القائدين ناقشا أهمية الشراكات الإقليمية، كما بينت اتفاقات إبراهيم وقمة النقب، بتعزيز الأمن وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وعرض الرئيس الأميركي “كل المساعدة المناسبة لحلفائنا الإسرائيليين وهم يواجهون تهديدات تستهدف مواطنيهم”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار، إلى أن بلاده “تواجه حاليا موجة جديدة من الإرهاب”، في أول تصريحات يدلي بها بعد صبيحة آخر هجوم تعرضت له بلاده، في منطقة بني براك، بالقرب من تل أبيب، وأسفر عن خمسة قتلى، الثلاثاء.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب وعزز من عدد قواته ويستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العنيفة والتصعيدية في أعقاب الهجمات المميتة، بحسب ما أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.