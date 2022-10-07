اتصال يجمع بوتين واردوغان بشأن تحسين العلاقات الثنائية

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحسين العلاقات الثنائية وأكد مجددا استعداد أنقرة للقيام بدور في إنهاء الحرب في أوكرانيا سلميا.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات في أوكرانيا.

هذا وكان قد اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس 7 اكتوبر، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: “بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي”.

وأضاف: “ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بأرمغدون”، وتابع: “لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية”.