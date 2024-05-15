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اتفاقية بين العراق وشركة صينية لتحسين مصفاة الفاو

منذ ساعة واحدة
النفط العراقي

النفط العراقي

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وقّعت الحكومة العراقية اتفاقية مع شركة هوالو الصينية للهندسة، يوم الأربعاء، لتطوير مصفاة الفاو، التي تصل طاقتها إلى 300 ألف برميل يوميا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين ويتضمن إنشاء مجمع للبتروكيماويات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنويا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ألفين ميغاوات.

وشركة هوالو تابعة للشركة الصينية للهندسة الكيميائية (سي.إن.سي.إي.سي) وهي أحدث كيان صيني يوقع مشروعا في قطاع النفط والغاز مع العراق.

وفازت شركة يونايتد إنرجي الصينية (يو.إي.جي) يوم السبت بتطوير حقل الفاو للنفط والغاز الذي يقع في منطقة الحدود العراقية الكويتية الإيرانية.

والشركات الصينية هي الشركات الأجنبية الوحيدة التي فازت بتراخيص تنقيب في العراق في جولة جرت 11 و13 مايو، فازت خلالها بتراخيص تغطي عشرة حقول للنفط والغاز في البلد الغني بموارد الطاقة الهيدروكربونية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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