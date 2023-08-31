اتفاقية بين اليمن وأمريكا لمنع تهريب الآثار

وقع اليمن اتفاقية مع الولايات المتحدة ‬‬‬لحماية التراث ومنع تهريب الآثار اليمنية المسروقة التي تعرضت للنهب والتهريب خارج البلاد بسبب تداعيات الحرب الدائرة منذ سنوات.

وقالت سفارة اليمن لدى الولايات المتحدة، في بيان على حسابها بمنصة إكس، تويتر سابقا، إن الاتفاقية التي وقعت أمس الأربعاء تشمل فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية بهدف حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة.

كما تشجع الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، على تبادل الآثار للأغراض الثقافية والتعليمية والعليمة وإعارتها للمؤسسات الثقافية بغرض تعزيز المعرفة والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية.

وأشاد سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي بجهود السلطات الأمريكية في استرداد الآثار اليمنية المهربة، مشيرا إلى أن الصراع الدائر في البلاد أسهم بشكل مباشر في خروج آلاف القطع بشكل غير قانوني.

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة لي ساترفيلد إن الاتفاقية تعد الأولى بعد عودة الولايات المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويسعى اليمن منذ سنوات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الذي يعاني صراعا مستمرا منذ تسع سنوات بعد رصد بعضها في مزادات بأوروبا والولايات المتحدة.

ويقدر خبراء آثار دوليون عدد القطع الأثرية اليمنية التي تم نهبها وتهريبها من اليمن بعد اندلاع الحرب بالآلاف.