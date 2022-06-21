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إتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار

منذ 7 دقائق
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كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الثلاثاء الواقع في 21 حزيران أن المملكة ومصر تعتزمان توقيع 14 اتفاقا بقيمة 7.7 مليار دولار خلال زيارة يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ووصل الأمير محمد إلى مصر ليل الاثنين، ليبدأ أولى جولاته الخارجية خارج منطقة الخليج في أكثر من ثلاث سنوات ومن المقرر أن تشمل الجولة الأردن وتركيا.

بالتزامن، أفاد وزير التموين المصري الثلاثاء الواقع في 21 حزيران بأن مصر بحاجة إلى استيراد خمسة ملايين طن من القمح للسنة المالية 2022-2023.

وأضاف الوزير أن مصر أضافت البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح.

    المصدر :
  • رويترز

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