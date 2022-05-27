اتفاق أميركي - بريطاني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع

تتعاون الولايات المتحدة وبريطانيا في العديد من المجالات منذ عقود، وتعتبر الدولتان العضوان في حلف الأطلسي رأس حربة في مساعدة أوكرانيا بوجه الغزو الروسي.

وقد كشفت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقعتا اتفاقية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع.

ونشر موقع وزارة الدفاع الأميركية بيانًا أفاد فيه بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقّعتا اتفاقية لتعزيز التعاون بشأن تعزيز التنمية المسؤولة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع.

وأوضح البيان أن إبرام الصفقة يتأتي كجزء من التكرار السادس لحوار الدفاع الأميركي- البريطاني الذي عقد في لندن يوم الخميس الماضي، برئاسة نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس، والوكيل الدائم لوزارة الدفاع البريطانية “ديفيد ويليامز”.

وقال: “وقع القادة على بيان النوايا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وحددوا أهدافًا استراتيجية مشتركة لوزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة الدفاع البريطانية في ما يتعلق بالاستعداد للذكاء الاصطناعي”.

كما اشار البيان إلى أن الاتفاقية ستعزز تعاون الجانبين في “الحفاظ على قابلية التشغيل البيني، وزيادتها وتعزيز القيادة العالمية القائمة على القيم من أجل التنمية المسؤولة، والمشتريات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع”.