اتفاق أوروبي على إعداد عقوبات جديدة ضد روسيا

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء التكتل اتفقوا على المضي قدما في فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال بوريل إن دول التكتل السبع والعشرين اتخذت قرارا سياسيا بتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات وأفراد.

وأضاف: ”كما اتفق الوزراء على مواصلة مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة“.

وفي سياق متصل، تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، أن يواصل بلدها تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إلى حين ”انتصارها“ على روسيا.

وقالت تراس من على منبر المنظمة الدولية، إنه ”في هذه اللحظة الحرجة من النزاع، أعد بأننا سنواصل أو نزيد دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما لزم الأمر“.

وأضافت: ”لن نستكين إلا عندما تنتصر أوكرانيا“.

واعتبرت أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استدعاء جزء من احتياطي جيشه، يعكس ”الفشل الذريع الذي منيت به قواته في محاولتها غزو أوكرانيا ويعزّز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف للتصدي لهذا الغزو“.

وتابعت: ”بينما أنا أتحدث، هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا“.

يذكر أن تراس اجتمعت الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا ”مكاسب أوكرانيا في استرداد أراض من روسيا في الآونة الأخيرة“، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث في أعقاب الاجتماع الثنائي الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”قالت رئيسة الوزراء إن الرسالة واضحة: كييف تستطيع الفوز وسوف تفوز، ويجب على المجتمع الدولي دعم السيادة الأوكرانية“.