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اتفاق أوروبي أميركي على إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 11:15 صباحًا
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

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أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنهما اتفقا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة في بروكسل على إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا، حسبما نقلت وكالة نوفوستي.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم: “قررنا إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسيكون هدفه توسيع التجارة والاستثمار، وتذليل الصعوبات التجارية، والتعاون لصالح اقتصاداتنا، وخاصة في مجال التقنيات الرقمية”.

وعقدت في بروكسل اليوم قمة الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة، حيث اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف ضخ دماء جديدة في الشراكة بين الحلفاء.

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