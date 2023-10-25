اتفاق إماراتي ألماني على العمل لمنع توسّع الصراع في غزة

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتس ناقشا مسألة إسرائيل وقطاع غزة في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء.
وأفاد المتحدّث بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وعلى ضرورة الرعاية الإنسانية لسكان غزة”.
وقال المتحدث “شدد المستشار شولتس على أن كل حياة لها نفس القدر من القيمة وأن ألمانيا ستواصل الضغط من أجل حماية المدنيين، ومن أجل استمرار وصول وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.
واتفق شولتس ورئيس دولة الإمارات على العمل لمنع توسع نطاق الصراع والتوصل لحل سياسي، وفقا للمتحدث الألماني.