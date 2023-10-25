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اتفاق إماراتي ألماني على العمل لمنع توسّع الصراع في غزة

25 - أكتوبر - 2023
ألمانيا والإمارات

ألمانيا والإمارات

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ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن رئيس دولة الإمارات ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف ‏شولتس ناقشا مسألة إسرائيل وقطاع غزة في مكالمة هاتفية ‏اليوم الأربعاء.‏

وأفاد المتحدّث بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد “حق ‏إسرائيل في الدفاع عن النفس وعلى ضرورة الرعاية الإنسانية ‏لسكان غزة”.‏

وقال المتحدث “شدد المستشار شولتس على أن كل حياة لها ‏نفس القدر من القيمة وأن ألمانيا ستواصل الضغط من أجل ‏حماية المدنيين، ومن أجل استمرار وصول وتوفير ‏المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.‏

واتفق شولتس ورئيس دولة الإمارات على العمل لمنع توسع ‏نطاق الصراع والتوصل لحل سياسي، وفقا للمتحدث الألماني.

    المصدر :
  • رويترز

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