اتفاق إماراتي ألماني على العمل لمنع توسّع الصراع في غزة

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن رئيس دولة الإمارات ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف ‏شولتس ناقشا مسألة إسرائيل وقطاع غزة في مكالمة هاتفية ‏اليوم الأربعاء.‏

وأفاد المتحدّث بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد “حق ‏إسرائيل في الدفاع عن النفس وعلى ضرورة الرعاية الإنسانية ‏لسكان غزة”.‏

وقال المتحدث “شدد المستشار شولتس على أن كل حياة لها ‏نفس القدر من القيمة وأن ألمانيا ستواصل الضغط من أجل ‏حماية المدنيين، ومن أجل استمرار وصول وتوفير ‏المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.‏

واتفق شولتس ورئيس دولة الإمارات على العمل لمنع توسع ‏نطاق الصراع والتوصل لحل سياسي، وفقا للمتحدث الألماني.