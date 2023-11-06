اتفاق الصين وأستراليا على إنهاء الخلافات مع هدوء التوتر بينهما

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين، إلى أن العلاقات المستقرة بين الصين وأستراليا تخدم مصالح كلا البلدين وعلى الجانبين توسيع أُطر التعاون بينهما، في إشارة لاستعداد بكين لتجاوز التوترات الأخيرة.

وقال شي لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وهو أول زعيم أسترالي يزور بكين منذ عام 2016، إنه يتعين على الصين وأستراليا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينما تعملان على بناء التفاهم المتبادل والثقة.

وبين الصين وأستراليا علاقات تجارية منذ عقود، فبكين أكبر شريك تجاري لكانبيرا في شراء المواد الغذائية والموارد الطبيعية الأسترالية، لكن العلاقات توترت بعد اتهام أستراليا للصين عام 2017 بالتدخل في سياساتها.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، سعى ألبانيز لتحقيق استقرار في علاقات البلدين بعد أن أصبح رئيسا للوزراء في مايو أيار من العام الماضي حيث التقى بشي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وبدأت الصين في خفض الحواجز التجارية مع أستراليا من خلال السماح بواردات الفحم في يناير كانون الثاني وإلغاء الرسوم الجمركية على الشعير في أغسطس آب. وفي الشهر الماضي، وافقت بكين على مراجعة الرسوم المفروضة بنسبة 218 بالمئة على النبيذ الأسترالي.