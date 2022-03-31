اتفاق "المرحلة الثانية" مع الصين.. هل تسعى إدارة بايدن لإبرامه؟

أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تسعى لإبرام اتفاق مرحلة ثانية تجاري مع الصين، وذلك بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب قد أبرمت اتفاق المرحلة الأولى من المعاهدة التجارية.

وخلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأربعاء، ثم أمام مجلس الشيوخ الخميس، أشارت كاثرين تاي إلى أن إدارة بايدن تريد أن تحترم بكين التزاماتها التي تعهدت بها في اتفاق المرحلة الأولى.

“تحديات” تطرحها الصين

واذ قالت أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “لا نفكر بالضرورة في اتفاق آخر في المرحلة المقبلة”، شددت تاي على أن الإدارة الحالية تعتزم التركيز “على التحديات” التي تطرحها الصين، في إشارة إلى الممارسات التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة.

وتتهم واشنطن العملاق الآسيوي بدعم شركاته لتعزيز الصادرات، الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى تقويض العديد من القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة وأوروبا.

“منافس شرس للغاية”

وشددت الممثلة التجارية الأميركية على أنه في مواجهة “منافس شرس للغاية”، يتعين على الولايات المتحدة ضمان استقلالها الاقتصادي عن بكين، عبر إعادة الإنتاج الصناعي إلى البلاد في ظل عدم القدرة على المدى القصير على تغيير الممارسات التجارية الصينية.

واعتبرت أن التحدي يتمثل في احتفاظ الولايات المتحدة بقدرتها التنافسية وتفوقها التكنولوجي.

200 مليار دولار

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبرم في يناير 2020، اتفاق المرحلة الأولى من معاهدة تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تضمن التزام بكين شراء سلع أميركية بقيمة 200 مليار دولار.

وكان من المقرر أن تتبع هذه الخطوة الأولى مرحلة ثانية تهدف إلى معالجة قضايا أكثر حساسية مثل حماية الملكية الفكرية.