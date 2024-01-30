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اتفاق بين المغرب وشركتي "ناريفا وفيرونا" لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر

منذ 8 دقائق
محطات الهيدروجين الأخضر

محطات الهيدروجين الأخضر

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أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب، في بيان له، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، عن اتفاق مع شركتي الطاقة المتجددة “ناريفا وجي.إي فيرونا” لإجراء دراسة جدوى لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر لتشغيل محطة للكهرباء بقدرة 99 ميجاوات.

والمحطة كائنة في مدينة العيون، وهي أكبر مدينة في الصحراء الغربية التي يعدها المغرب ضمن أراضيه لكن تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إقامة دولتها الخاصة هناك.

وقال المكتب والشركتان في بيان مشترك أيضاً “ستساعد جي.إي فيرونا محطة توليد الكهرباء في العيون على توصيل الكهرباء المولدة باستخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100 بالمئة منتج في مزرعة رياح ناريفا في العيون لدعم زيادة المغرب حصة الطاقة المتجددة المثبتة من 40 بالمئة حاليا إلى 52 بالمئة بحلول 2030”.

تعد الحكومة المغربية منذ شهور استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر لجذب مستثمرين، إذ تسعى للاستفادة من وفرة الرياح وأشعة الشمس.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفعلي، فإن نحو 70 بالمئة من الكهرباء في المغرب يتم توليدها من الفحم، فيما شكلت حصة الطاقة المتجددة 20 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية.

وجي.إي فيرونا هي فرع من شركة جنرال إلكتريك، في حين أن ناريفا جزء من شركة المدى القابضة المغربية المملوكة للأسرة الحاكمة في المغرب.

وستستمر الدراسة لعامين. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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