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اتفاق بين تونس وصندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار

منذ 50 دقيقة
علم تونس

علم تونس

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أفاد البنك المركزي التونسي بأن تونس وقّعت اتفاقًا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

وفي وقت سابق، أعلن “مروان العباسي”، محافظ البنك المركزي التونسي أنّ بلاده ستبدأ قريبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.

كذلك، توصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في كانون الأول.

ويُنظر إلى الاتفاق أيضا على أنه ضروري لإطلاق المساعدات الثنائية من البلدان المانحة، التي أرادت تطمينات برنامج صندوق النقد الدولي بأن تونس ستنفذ إصلاحات لوضع مواردها المالية على أساس أكثر استدامة.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

في السياق، قال العباسي لإذاعة ديوان إف.إم المحلية: “في أوقات الأزمات نجد حلولًا جدية… لم نتخذ إصلاحات صعبة منذ سنوات. خلال هذه الفترة سنأخذ إصلاحات صعبة”.

    المصدر :
  • رويترز

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