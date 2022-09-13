الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق بين روسيا وأرمينيا على إجراءات مشتركة من أجل استقرار الوضع

منذ دقيقتين
ارمينيا وروسيا

ارمينيا وروسيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي الثلاثاء، واتفقا على اتخاذ خطوات من أجل استقرار الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل، في أحدث تصعيد في الأعمال القتالية المستمرة منذ عقود بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وقال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان إنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرجي شويجو واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وروسيا وسيط رئيسي في المنطقة وحليف لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو.

وأرسلت روسيا الآلاف من قوات حفظ السلام إلى المنطقة عام 2020 ضمن اتفاق لإنهاء ستة أسابيع من الأعمال العدائية بين الجانبين والتي شهدت تحقيق أذربيجان مكاسب إقليمية كبيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس
اسرائيل: ايران تستخدم منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج الاسلحة
قراصنة- أرشيفية
اعلام ايراني: قراصنة عراقيون يخترقون مواقع رسمية إيرانية
علم إثيوبيا
غارة جوية تستهدف مقلي عاصمة إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟
ميليشيا حزب الله
الجيش الإسرائيلي يتوقع مواجهة مع حزب الله.. بدأ يفقد التأييد