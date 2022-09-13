اتفاق بين روسيا وأرمينيا على إجراءات مشتركة من أجل استقرار الوضع

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي الثلاثاء، واتفقا على اتخاذ خطوات من أجل استقرار الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل، في أحدث تصعيد في الأعمال القتالية المستمرة منذ عقود بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وقال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان إنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرجي شويجو واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وروسيا وسيط رئيسي في المنطقة وحليف لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو.

وأرسلت روسيا الآلاف من قوات حفظ السلام إلى المنطقة عام 2020 ضمن اتفاق لإنهاء ستة أسابيع من الأعمال العدائية بين الجانبين والتي شهدت تحقيق أذربيجان مكاسب إقليمية كبيرة.