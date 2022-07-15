اتفاق بين ناسا ووكالة الفضاء الروسية على تشارك الرحلات لمحطة الفضاء

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الجمعة إنهما وقعتا اتفاقا لتشارك الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، مما يسمح لرواد الفضاء الروس باستخدام مركبة فضاء أمريكية الصنع كما يسمح لرواد الفضاء الأمريكيين باستخدام مركبة “سويوز” الروسية.

وقالت روسكوسموس في بيان “الاتفاق يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة وسيعزز تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية”. وأضافت أن الاتفاق سيسهل “استكشاف الفضاء الخارجي لاستخدامه في أغراض سلمية”.

وقالت ناسا إن أول رحلة مشتركة بموجب الاتفاق الجديد ستبدأ في سبتمبر أيلول وسينطلق رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين إلى محطة الفضاء من قاعدة بايكونور التي تستأجرها موسكو في قازاخستان.

وعلى الجانب الآخر، ستنضم رائدة الفضاء آنا كيكينا إلى رائدي فضاء أمريكيين وآخر ياباني في رحلة على متن الكبسولة كرو دراجون المملوكة لشركة سبيس إكس إلى المحطة المدارية انطلاقا من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.