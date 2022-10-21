اتفاق سعودي صيني على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (الجمعة 21-10-2022) بأن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفق خلال اتصال مرئي مع مسؤول إدارة الطاقة الوطنية في الصين تشانغ جيان هوا على تعزيز الصلات بين البلدين في قطاع الطاقة.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين أكدا على أهمية إمدادات النفط الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار للأسواق.

وأعاد وزير الطاقة السعودي اليوم الجمعة التأكيد على أن مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة وذلك في تصريحات أدلى بها من نيودلهي.

ونشب خلاف بين واشنطن والرياض منذ اتخاذ أوبك+ قرارا بخفض الإنتاج رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سعت إلى أن يؤجل التكتل هذا القرار لمدة شهر بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وتمسكت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بسياسة صارمة للقضاء على كوفيد-19 هذا العام مما كان له تبعات ثقيلة على الأعمال والأنشطة الاقتصادية وخفض الطلب على الوقود.

لكن تقارير أفادت بأن بكين تفكر في تقليل فترات الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام قدمت دعما للأسعار أمس الخميس على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي للإجراء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة السعودي ونظيره الصيني اتفقا على مواصلة جهود التعاون للحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط وأشارا إلى أن المملكة “تظل الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين”.