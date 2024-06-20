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اتفاق عسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.. إليكم تفاصيله

منذ 7 دقائق
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين - رويترز

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين - رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة إذا واجه أحد الجانبين اعتداء مسلحا، وذلك بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين.

وقالت الوكالة إن الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بيونجيانج الأربعاء قبل الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.

ونشرت الوكالة الخميس النص الكامل للاتفاق، والذي تضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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