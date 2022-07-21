اتفاق خفي بين روسيا والغرب حول حرب أوكرانيا

آثار الدمار في مدينة ماريوبول الواقعة في إقليم دونباس.

العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية تقترب من شهرها السادس، وسط مخاوف عالمية من استمرار الحرب لسنوات، في حين تلجأ الدول الغربية الى تقديم المساعدات العسكرية بشكل مستمر الا ان العالم لم يدق ناقوس الخطر.

وشهدت هذه العمليات العسكرية على ازمة اقتصادية عالمية من حبوب الى نفط في وقت ان سلسلة العقوبات على روسيا مستمرة.

فقد كشف بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن الصراع بين البلدين قد تم احتواؤه إلى حد ما.

ورأوا أن دائرة الحرب لم تتخط حدود أوكرانيا، أي أنها لم تتجاوز “الخطوط الحمراء”، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية.

كما أوضحت المعلومات أن اتفاقاً غير معلن بين روسيا والغرب وتحديدا أميركا، كان تعهّد بتجنب الصراع المباشر، كاشفة أن ذلك تم رغم استمرار الدول الغربية في مد أوكرانيا بالسلاح وحتى فرض العقوبات المتتالية على روسيا.

وأضافت أن هذا الاتفاق قد أثبت فعاليته، خصوصاً في ظل رغبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على بقاء تلك الحرب في حدودها.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى مخاوف ظهرت في الآونة الأخيرة مع استمرار الصراع حول احتمال خروجه عن السيطرة ليهدد أمن واستقرار العالم بأكمله.

واستشهد بتهديد بوتين الأخير حول توسيع الحرب لجعلها “حرباً إقليمية”، ملوّحاً باستهداف دول أوروبية أكثر من مرة، في حين أكد بايدن مراراً أنه لن يرسل قوات لأوكرانيا، وبالتالي لا يرغب في توسيع الاشتباكات.

وأكد أنه من الممكن أن تستهدف القوات الأوكرانية العمق الروسي بضربات محددة لأهداف عسكرية، كما من الممكن لهذه الضربات أن تنجح، ما يتسبب برد عسكري روسي قد يمتد إلى داخل أراضي دول الناتو.

إلى ذلك، أشار إلى أن اتساع نطاق الصراع الروسي الأوكراني المحتمل قد يكون بسبب فشل المفاوضات.