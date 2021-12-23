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اتفاق قطري تركي على تشغيل مطار كابل

23 - ديسمبر - 2021
مطار كابل

مطار كابل

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اتفقت قطر وتركيا على شراكة تستهدف إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي أهم منفذ جوي في أفغانستان.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية، فإن توقيع الاتفاق تم في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على هامش مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر.

ويكتسب مطار “حامد كرزاي الدولي” في كابول، أهمية خاصة كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم.

وقالت المصادر إن الاتفاق بين الدوحة وأنقرة لتشغيل مطار كابول الدولي، لا يزال قيد المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

وأوضحت المصادر أن وفدا قطريا تركيا سيتوجه اليوم الخميس عبر طائرة خاصة إلى كابول لمناقشة الاتفاق الرسمي لتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.

وأشارت إلى إجراء العديد من المفاوضات بين الوفود القطرية التركية خلال الفترة الماضية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.

وكشفت المصادر، أن التوقيع الرسمي على الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابول، بين شركة (Rainbow Sky) التركية، ذات الخبرة في عمليات المطارات الدولية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).

وأضافت أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه وصل وفد فني من تركيا إلى الدوحة للتنسيق مع نظرائهم القطريين.

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