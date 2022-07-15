اتفاق قَبَلي في ليبيا على إنهاء حصار منشآت النفط

قال زعيم قبلي إن الجماعات القبلية الليبية المسؤولة عن حصار منشآت نفطية اتفقت مع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته الحكومة على السماح باستئناف الإنتاج والتصدير.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن الحصار الذي تفرضه مجموعات متحالفة مع القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر قلص إنتاج النفط الليبي بمقدار 850 ألف برميل يوميا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد قررت تغيير رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، وسط مواجهة سياسية بين الفصائل المتناحرة بشأن السيطرة على المؤسسة المسؤولة عن إنتاج الطاقة في البلاد.

وأدى إغلاق منشآت النفط في ليبيا إلى خفض الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا في وقت يشهد ضغوطا على الإمدادات العالمية، وانخفاض إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، مما زاد من انقطاع الكهرباء الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

وقيادة المؤسسة الوطنية للنفط ليست من بين “المناصب السيادية” التي تتطلب اتفاقا واسعا بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا لتغييرها.

ولكن، مع تحدي البرلمان لشرعية حكومة الدبيبة، فإن أي تحرك من جانب الدبيبة لتغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط قد يؤدي إلى رد فعل عنيف.