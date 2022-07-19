اتفاق للتعاون في الطاقة بين إيران وروسيا

ذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وقعت مذكرة تفاهم مع جازبروم الروسية اليوم الواقع في 19 تموز 2022 بقيمة نحو 40 مليار دولار.

ووقع الرئيسان التنفيذيان للشركتين المذكرة خلال مراسم عبر الإنترنت في يوم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي.

وقالت شانا إن جازبروم ستساعد الشركة الوطنية الإيرانية للنفط على تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي للغاز وستة حقول نفطية أخرى كما ستشارك في استكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز على مستوى العالم بعد روسيا لكن العقوبات الأمريكية أعاقت حصولها على التقنيات وأبطأت عملية تطوير تصدير الغاز.

وتحظى زيارة بوتين لطهران باهتمام واسع إذ أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا تشكيل سوق النفط والغاز العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتضخم.