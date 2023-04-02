اتفاق مبدئي بين حكومة كردستان وبغداد لاستئناف صادرات نفط من شمال البلاد

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق (الأحد 2-4-2023) إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.

وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع”.

وتابع “سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز”.

من جهتها عبرت وزارة النفط العراقية في بغداد عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن استئناف صادرات النفط من الشمال.