الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق مبدئي بين حكومة كردستان وبغداد لاستئناف صادرات نفط من شمال البلاد

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2023 4:32 مساءً
منشأة نفطية في كردستان

منشأة نفطية في كردستان

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق (الأحد 2-4-2023) إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.

وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع”.

وتابع “سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز”.

من جهتها عبرت وزارة النفط العراقية في بغداد عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن استئناف صادرات النفط من الشمال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي
وزير خارجية اليابان في الصين لمناقشة عدة ملفات إقليمية وأمنية
جاسوس- تعبيرية
"جواسيس روسيا النائمون".. عملاء يقيمون في أوروبا بهويات مزيفة
جوزيب بوريل
بوريل: تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن يستحق أن يكون كذبة نيسان

الأكثر قراءة

مؤشر قياس الزلازل
زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً كبيراً من حياة البشر
الخطر قادم.. الذكاء الاصطناعي يرتكب أول جريمة بحق البشر!