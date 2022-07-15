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اتفاق مرتقب يضمن إمدادات ديزل من الإمارات لفرنسا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 8:24 مساءً
علما فرنسا والإمارات

علما فرنسا والإمارات

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قال مصدر في قصر الإليزيه إن فرنسا والإمارات ستوقعان يوم الاثنين اتفاقا ستضمن بموجبه الإمارات إمدادات ديزل لفرنسا.

وسيتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من قطع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

من جهته صرح الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويان أن بلاده تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل.

وأكد بويان مخاطبا مجلس الشيوخ الفرنسي في وقت سابق أن ذلك يأتي ردا على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثر على إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.

وكانت روسيا شرعت الإثنين في عمليات صيانة على نورد ستريم 1″، أكبر خط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا ما سيسفر عن توقف لإمداد الغاز إليها لمدة عشرة أيام، ما زاد المخاوف في أوروبا أن تمدد موسكو الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية.

وسيؤدي هذا التوقف إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين.

وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 في المئة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنرجي الألمانية في كندا.

    المصدر :
  • رويترز

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