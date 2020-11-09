اتفاق مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في ناغورني كاراباخ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في ناغورني كاراباخ. وقتل في الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ مئات المدنيين والعسكريين من الطرفين، كما نزح كثيرون بسبب المعارك والقصف الذي طاول الأحياء السكنية. والمدنيون في المنطقة هم الأكثر معاناة.

ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر تخوض أرمينيا وأذربيجان حربا في منطقة ناغورني كارباخ. وحسب القانون الدولي فإن المنطقة جزء من أذربيجان، لكن انفصاليين أرمن يسيطرون عليها.

وكلا الطرفين يعلن عن تحقيق نجاحات عسكرية، ويتبادلان الاتهامات بإشعال نيران المواجهة ـ ومهاجمة أحياء سكنية عن قصد. وقد أخفقت جولتان لوقف النار توسطت فيهما روسيا. وحتى وقف ثالث لإطلاق النار اتُفق عليه في واشنطن تم خرقه.

وعدد المدنيين الذين قتلوا بعد شهر من المواجهات يتجاوز 100 قتيل وأكثر من 970 جندي لقوا حتفهم حسب السلطات الأرمنية. وأذربيجان لم تعلن إلى حد الآن عن خسارات في وحداتها القتالية.