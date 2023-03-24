اتفاق يجمع الفلبين والصين حول حل الخلافات البحرية بطريقة سلمية

قالت مسؤولة فلبينية الجمعة إن القضايا البحرية بين الفلبين والصين لا تزال مبعث “قلق شديد” مع تعهد البلدان باستخدام الدبلوماسية لحل الخلافات سلميا خلال محادثات رفيعة المستوى.

واستضافت الفلبين هذا الأسبوع أول اجتماع مباشر بين دبلوماسيين من البلدين منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، وسط تصاعد التوترات بشأن ما وصفتها مانيلا بأنها “أنشطة عدائية” للصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو في بداية المحادثات الثنائية بشأن بحر الصين الجنوبي “اتفق قادة بلدينا على أنه ينبغي معالجة القضايا البحرية من خلال الدبلوماسية والحوار وليس من خلال الإكراه والترهيب”.

وتأتي المناقشات بعد شهرين من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن للصين حيث قال الرئيس شي جين بينغ إنه مستعد لمعالجة القضايا البحرية “بشكل ودي” مع مانيلا.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ “القضايا البحرية جزء مهم من العلاقات الصينية الفلبينية ولا يجب تجاهلها”.

وأضاف سون، الذي يقوم بزيارة لمانيلا مدتها ثلاثة أيام “في السنوات الماضية، ومن خلال الحوار الودي والمشاورات، نجح البلدان بشكل عام إدارة خلافاتنا بشأن القضايا البحرية والتعامل معها بفاعلية. كما عززنا عمليا تعاوننا وثقتنا المتبادلة”.

وعبرت بكين، التي تطالب بأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي تشمل بعض المناطق في المياه الفلبينية، عن قلقها إزاء زيادة الوجود العسكري الأمريكي في جارتها متهمة واشنطن بزيادة التوترات الإقليمية.

وسمح ماركوس الشهر الماضي للولايات المتحدة باستخدام المزيد من القواعد العسكرية الفلبينية وسط تزايد إصرار الصين على مطالبها بشأن بحر الصين الجنوبي وتجاه تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.