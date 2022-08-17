الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتفاق فرنسي هندي على العمل المشترك لإنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 37 ثانية
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2022 6:38 صباحًا
الرئيسان الفرنسي والهندي ماكرون ومودي

الرئيسان الفرنسي والهندي ماكرون ومودي

A A A
طباعة المقال

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء على “العمل سويا لإنهاء الحرب” في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون ومودي ناقشا في مكالمتهما الهاتفية “الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في بقية أرجاء العالم”.

وأضاف قصر الإليزيه في بيانه أن ماكرون الذي استقبل مودي في باريس في مايو أكد خلال المحادثة “عزم فرنسا على مواصلة دعمها لأوكرانيا”.

وامتنعت الهند عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا علنا كما أنها لم تشارك في الأمم المتحدة في التصويت على نصّ بهذا المعنى.

لكن نيودلهي شاركت في يونيو في التوقيع على بيان أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يؤكد على “احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها”.

وفي مواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي من جديد “أهمية أن يتصرف المجتمع الدولي بطريقة منسقة”، بحسب بيان الإليزيه.

كما تطرق ماكرون ومودي، وفقا للبيان، إلى “التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك إلى الوضع في سريلانكا”.

وصباح الثلاثاء، رست سفينة أبحاث صينية في ميناء هامبانتوتا الذي تديره الصين في جنوب سريلانكا، وذلك على الرغم من مخاوف الهند والولايات المتحدة من ضلوع هذه السفينة في أنشطة تجسس لحساب بكين.

وتعاظم قلق الهند من تنامي النفوذ الصيني في سريلانكا التي ترزح تحت ديون باهظة اقترضتها من بكين على مر السنوات الماضية لتطوير مشاريع بنى تحتية ضخمة.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

جندي من جيش النظام السوري
أعنف قصف تركي.. 17 قتيلا في صفوف جيش الأسد وقوات قسد
وزارة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تدعو الأطراف السياسية في كينيا إلى "الهدوء والصبر"
عناصر من الشرطة المكسيكية
العثور على جثة صحفي مكسيكي بعد أسبوع على فقدانه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل