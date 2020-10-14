اتهامات جديدة..تركيا تخفي الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا

كشف تقرير جديد عن تكتم الحكومة التركية عن الأرقام الصحيحة لضحايا فيروس كورونا في البلاد ، وأن تركيا تواجه كارثة أكبر بكثير عما ترجحه الأرقام الرسمية المعلنة والبيانات جراء تفشي الفيروس .

ونشر اتحاد الأطباء الأتراك تقريرأً، أعدّه فريق مراقبة فيروس كورونا التابع للاتحاد، حول انتشار الوباء في البلاد، و كشف التقرير إخفاء وزارة الصحة لـ81 ألف و57 حالة إيجابية للفيروس، في شهر أبريل، و275 ألف و647 حالة إيجابية في شهر سبتمبر.

وقال تقرير اتحاد الأطباء الأتراك: “بينما هناك حاجة لـ10 ملايين جرعة دواء لملرض لأجل الفترة القادمة، فإن الوزارة أرسلت فقط 1.5 مليون جرعة.

وعلّق عضو اللجنة المركزية للإتحاد، الطبيب البروفسور، إبراهيم أكورت، على التقرير بالقول: “لكي نصل للمعطيات الصحيحة حول فيروس كورونا، فيجب تقريباً ضرب المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة حول عدد الإصابات بـ19، وعدد الوفيات بـ 5”.

وأكد عضو فريق مراقبة فيروس كورونا في الاتحاد، كايهان بالا، أن “وزارة الصحة تنشر فقط الحالات المؤكدة، وهذا غير كافٍ”، وأضاف: “يجب على الوزارة أن تنشر أيضا أرقام الحالات المحتملة و المشتبهة”.

وجاء في التقرير أنه “عند اتخاذ قرار افتتاح المدارس، فيجب وبشدة الأخذ بعين الإعتبار حالة انتشار الوباء في المجتمع، وحالة الخدمات الصحية في المنطقة أو المدينة التي يخطط افتتاح المدارس فيها، والخواص المجتمعية وظروف المدارس في المنطقة”.

وأكد تقرير اتحاد الأطباء الأتراك أنه “وفقا للإحصائيات، لدينا 112 من الكادر الصحي في البلاد، فقدوا أرواحهم بسبب الوباء، بينهم 48 طبيباً”.