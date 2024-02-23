اتهامات لأربعة أشخاص بقضية مقتل عنصرين من البحرية الأمريكية في بحر العرب

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إنه جرى توجيه اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بسفينة اعترضتها البحرية الأمريكية في بحر العرب خلال يناير كانون الثاني بينما كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع.

وتم الإبلاغ عن اختفاء فردين من قوات خاصة تابعة للبحرية الأمريكية بعد اعتلائهما السفينة التي لم تكن تحمل علما في عملية يوم 11 يناير كانون الثاني بالقرب من سواحل الصومال. وأُعلن عن وفاتهما بعد عشرة أيام من البحث.

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام في إعلانها للاتهامات “لقد لقي اثنان من القوات الخاصة التابعة للبحرية حتفهما بشكل مأساوي في العملية التي أحبطت قيام المدعَى عليهم الذين تم توجيه اتهامات لهم اليوم بتهريب أسلحة إيرانية الصنع كان من الممكن أن يستخدمها الحوثيون لاستهداف القوات الأمريكية وتهديد حرية الملاحة وشريان حيوي للتجارة”.

وقالت وزارة العدل إن قبطان السفينة محمد بهلوان يواجه اتهامات في دعوى جنائية بنقل متفجرات على متن سفينة كان يعلم أنها تهدف إلى التسبب في الموت أو الأذى وبالكذب على الموظفين الاتحاديين الذين اعتلوا السفينة.

كما تم توجيه اتهامات لكل من محمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد بالكذب على الموظفين الاتحاديين. وقال ممثلو الادعاء في الدعوى الجنائية إن الرجال الأربعة يحملون هوية باكستانية.

وأدى تفتيش السفينة بعد المداهمة إلى العثور على ما يعتقد أنها أسلحة متقدمة إيرانية الصنع، بما في ذلك مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن.