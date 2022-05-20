اتهامات لوزارة الداخلية البريطانية بترحيل أطفال إلى رواندا

انتقدت منظمات خيرية بريطانية وزارة الداخلية واتهمتها بمحاولة ترحيل أطفال غير مصحوبين بذوييهم إلى رواندا وذلك ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء الذين سيتم نقلهم إلى شرق أفريقيا خلال وقت لاحق هذا الشهر.

وحددت المؤسسات الخيرية البريطانية ما تصفه بـ “نمط مقلق” للأطفال الذين يتم تصنيفهم كبالغين من خلال تقييمات وزارة الداخلية لأعمارهم، مما يثير مخاوف من أنهم قد يكونون من بين أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا.

وقالت صحيفة “الغارديان” إنه “تم وضع شخص واحد قال إنه كان دون 18 عاما، رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله المحتمل إلى رواندا، ولم يُفرج عنه إلا في نهاية مايو بعد تدخل من المحامين”.

وقال اثنان آخران من أصل 70 من طالبي اللجوء حددتهم إحدى المؤسسات الخيرية، إنهما يبلغان من العمر 16 عاما لكن وزارة الداخلية تعترض على أعمارهما.

وتلقى الاثنان تحذيرات من الترحيل الوشيك وهما محتجزان حاليا بمراكز احتجاز المهاجرين.

وقالت كلير موسلي، من مؤسسة “كير فور كاليه”: “لدينا نزاعان عمريان لكن وزارة الداخلية لا تزال تصدر أوامر بالترحيل”.

وأضافت أن الطعون القانونية أطلقت للمساعدة في حماية الأطفال “المتنازع عليهم”.

في أبريل الماضي، توصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع كيغالي يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

“أمر مقلق للغاية”

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب قرب دوفر في جنوب شرق إنكلترا، “اعتبارا من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير قد يعاد نقلهم إلى رواندا”.

وأضاف: “ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة”.

ووصف الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وذات السجل الشائك في حقوق الإنسان بأنها “من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين”.

وانتُخب جونسون على خلفية وعود عدى من بينها ضبط الهجرة غير الشرعية، لكن عددا قياسيا من المهاجرين عبروا نهر المانش في عهده. كما أعلن أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية.

وقال دانيال سوهيغ، مدير الحملات في منظمة “لوف 146 يو كيه” لمكافحة الإتجار بالبشر، “نرى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا يتم تقييمهم بشكل غير صحيح على أن أعمارهم 23 عامًا”.

وأضاف أن “عدد الأطفال الذين رأيناهم والذين تم تحديد على أن أعمارهم أقل من 18 عامًا أمر مقلق للغاية ويعرض الشباب للخطر”.

ولاقى الاتفاق البريطاني الرواندي انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوقية ومنظمات خاصة باللاجئين.

واتّهم تيم ناور هلتون من منظمة “ريفجي أكشن” للاجئين الحكومة بـ”نقل مسؤولياتها إلى المستعمرات الأوروبية السابقة بدلا من اضطلاعنا بحصّتنا العادلة لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في العالم”.

وتابع أن “خطة المال مقابل البشر القذرة هذه ستكون طريقة جبانة وهمجية وغير إنسانية في التعامل مع الأشخاص الفارّين من الاضطهاد والحرب”.

بدورها، أشارت مجموعة “ديتنشين أكشن” إلى أن الأشخاص الذين سيتم إرسالهم إلى رواندا “سيواجهون على الأرجح اعتقالا لمدة غير محددة في ظل حكومة تعرف باضطهادها العنيف للمعارضة”.

وتابعت المجموعة في بيان “في الوقت ذاته، تمنح المملكة المتحدة حق اللجوء للاجئين الروانديين الفارّين من الاضطهاد السياسي”.

في المقابل، تقول وزارة الداخلية البريطانية إنه “لن يتم إبعاد أي شخص إذا كان ذلك غير آمن أو غير مناسب لهم”، وتنفي نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى أفريقيا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنور سولومون، “إن العملية التي تتبناها الحكومة تظهر تجاهلًا تامًا لرفاهية الأشخاص المستضعفين للغاية وتعاملهم بازدراء”.

وحث سولومون الحكومة على إعادة التفكير على الفور في خططها.