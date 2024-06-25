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اتهام خطير.. زوجة نتنياهو تتهم قادة الجيش الإسرائيلي بمحاولة انقلاب عسكري عليه

منذ ساعة واحدة
نتنياهو وزوجته سارة

نتنياهو وزوجته سارة

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أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن “زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، كشفت عن نيّة القيادة العسكرية الإسرائيلية إطاحته”.

وأضافت الصحيفة أن “سارة نتنياهو قالت في اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها”.

ورفض بيان صادر عن مكتب نتنياهو التقرير بشكل قاطع، وقال: “إن التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة نتنياهو ظلم شائن”.

وقال: “إن زوجة رئيس الوزراء تعمل بمبادرة خاصة من أجل أسر الرهائن، وتساعد بقدر ما تستطيع”.

وتابع البيان: “رغم الأصوات التي تحاول إيذاءها، ستواصل السيدة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا في الحرب، وتصلي من أجل العودة السريعة لجميع الرهائن”.

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