اتهام روسي سخيف.. أوكرانيا تنفي حيازة "قنابل قذرة"

نفت أوكرانيا حيازة “قنابل قذرة” معتبرة أن الاتهام الروسي بإقدامها على عمل استفزازي “خطير وسخيف”.

في أول رد فعل على الاتهامات الروسية قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، الأحد، إنه “ليس لدينا أي قنابل قذرة واتهامات روسيا لنا خطيرة وسخيفة”.

وبدأت روسيا حملة دبلوماسية للتحذير من ما قالت إنه معلومات بشأن عزم كييف القيام بعمل استفزازي في وقت قريب.

ورجحت روسيا أن يكون العمل الاستفزازي المشار إليه تفجير “قنبلة قذرة”.

واليوم أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بن والاس، وبحثا الوضع في أوكرانيا.

وأورد بيان للجيش الروسي أن شويغو أبلغ نظيره البريطاني “قلقه المتصل باستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا عبر استخدام قنبلة قذرة”.

من جانبه نفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس مزاعم نظيره الروسي بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نقلته رويترز إن “وزير الدفاع نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد”.

الشواغل الروسية كانت أيضا محور اتصال هاتفي بين شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حيث تحدث المسؤول الروسي عن خطر استخدام كييف المحتمل لـ”قنبلة قذرة”.