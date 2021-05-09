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اتهام مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية بـ”ملاحقة المحتوى الفلسطيني”

9 - مايو - 2021
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 4:16 مساءً
مواجهات المسجد الأقصى بين المصلين وجنود الاحتلال

مواجهات المسجد الأقصى بين المصلين وجنود الاحتلال

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انتقد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية الكبرى متهماً إياها بـ”ملاحقة المحتوى الفلسطيني” على خلفية التصعيد الحالي في مدينة القدس.

وحمل المكتب في بيان أصدره اليوم الأحد تلك المواقع، لاسيما “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”، المسؤولية عن “حذف المحتوى الفلسطيني وحظر عشرات الحسابات الفلسطينية على خلفية نشاطها في تغطية أحداث انتفاضة القدس وغضبة أهالي حي الشيخ جراح”.

وشدد المكتب على أن هذه الإجراءات تمثل دليلا على تواطؤ إدارات تلك شبكات التواصل مع السلطات الإسرائيلية في “ملاحقة المحتوى الفلسطيني” وانتهاجها ازدواجية المعايير من خلال صرف الطرف عن “المحتوى الاحتلالي المليء بالتحريض والكراهية والعنصرية” بالتزامن مع تقييد المحتوى الفلسطيني بدعوى مخالفة معايير النشر.

وذكر المكتب أن تلك الإجراءات تمثل “مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية التي توجب احترام حرية الرأي والتعبير”، مطالبة شركات التواصل الأمريكية المذكورة بالتراجع عن سياستها ضد المحتوى الفلسطيني والكف عن ملاحقته واستئناف كافة الحسابات التي تم إغلاقها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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